Эрдоган допустил «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция может дать шокирующий Швецию ответ по членству Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ заявил, что Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. Об этом пишет ТАСС.

По словам политика, при необходимости Турция может «послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок», как Швеция с инцидентами с сожжением Корана.

Швеция будет шокирована, когда это произойдет Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Сожжение Корана

21 января у посольства Турции в Стокгольме прошла акция протеста, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Ее организатором стал датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан. В своей речи политик, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и Эрдогана.

27 января такая же акция была проведена у консульского отдела России в Дании. В посольстве не уточнили, кто именно инициировал такую акцию. Там также считают, что это является нарушением свободы слова и демократии, а также «грубой и невежественной провокацией».

В этот же день Палудан заявил, что провел очередную акцию с сожжением экземпляра Корана. Он заявил, что сжег священную книгу у здания посольства Турции в Копенгагене.

Только что я был у посольства Турции и сжег эту книгу, поскольку важно показать [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, что мы не приемлем его вмешательства в дела свободы слова в Дании и Швеции Расмус Палудан Датско-шведский политик

Турция решила провести акцию «почтения Корана» на месте, где он был сожжен в ходе акции напротив здания турецкого посольства в Стокгольме. Глава Управления по делам религии Али Эрбаш отметил, что так участники проявят свое уважение к Корану после того, как его осквернили ультраправые радикалы.

Также Палудан пригрозил президенту Турции и заявил, что будет проводить новые акции до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО. Он подчеркнул, что осуществление им новых экстремистских акций зависит от Эрдогана, который «не хочет пускать» Швецию в Североатлантический альянс.

Реакция мира

В ответ на действия Палудана турецкий лидер заявил, что Швеция больше не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении страны в НАТО. Эрдоган назвал скандальные антиисламские акции — сожжение Корана и манекена в виде президента Турции — оскорблением не только мусульман, но и «вообще всех людей, человеческих прав и свобод».

Вы продолжаете поддерживать террористов [Курдской рабочей партии] и ждете поддержки по вступлению в НАТО. Так не пойдет. Швеции больше не стоит ждать от нас этой поддержки Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Власти Швеции также раскритиковали акцию с сожжением Корана, назвав ее актом вандализма. Однако премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что свобода слова — это фундаментальная составляющая демократии, однако то, что не противоречит закону, необязательно уместно.

Сжигание священных для многих книг — акт глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло в Стокгольме Ульф Кристерссон Премьер-министр Швеции

При этом генеральный секретарь шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф предложил сжечь еще сотню Коранов в ответ на реакцию Турции. По его мнению, «свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО».

Можно богохульствовать, а можно оскорбить. Это часть свободы слова и выражения мнения Рихард Йомсхоф Генеральный секретарь шведской Демократической партии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что свобода самовыражения — ценный актив всех стран альянса. «И именно поэтому неподобающие действия не являются автоматически незаконными», — сказал он.

В ответ на заявление Столтенберга официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что уважение религиозных взглядов — обязательство, а не факультатив. Она напомнила, что международное сообщество многократно принимало на себя обязательства бороться с дискриминацией и нетерпимостью.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс счел сожжение Корана в Швеции провокацией, призванной затруднить расширение НАТО. По его мнению, это было частное лицо, провокатор.

Вступление Швеции в НАТО

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО.

Однако в январе глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением Корана.

События последних нескольких недель временно приостановили процесс [вступления в НАТО] Тобиас Билльстрем Глава МИД Швеции

Билльстрем отметил, что Швеция рассчитывает на саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля.

Премьер-министр Швеции подчеркнул, что Стокгольм рассчитывает на возвращение к рабочему диалогу с Турцией по вопросу членства в НАТО. На фоне ухудшения отношений Стокгольма и Анкары он призвал всех к спокойствию.