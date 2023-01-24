Захарова ответила на слова Столтенберга о законности сожжения Корана

Мария Захарова генсеку НАТО Столтенбергу: уважение религиозных взглядов — не факультатив

Уважение религиозных взглядов — обязательство, а не факультатив, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так в Telegram-канале ведомства она ответила на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который раскритиковал Турцию за отказ поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары при вступлении в НАТО после акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме. Позже Столтенберг в интервью телеканалу Welt заявил, что свобода самовыражения — ценный актив всех стран альянса. «И именно поэтому неподобающие действия не являются автоматически незаконными», — подчеркнул генсек НАТО.

Реагируя на это высказывание, Захарова напомнила, что международное сообщество многократно принимало на себя обязательства бороться с дискриминацией и нетерпимостью. В качестве примера реализации такой политики она привела принятые Конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 год), Декларацию ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (1981 год), Рекомендацию ЮНЕСКО о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод (1974 год) и другие документы и решения.

В этих документах прямо говорится, что критика и пренебрежительные высказывания в адрес какой-либо религии не допустимы. «Почему Столтенберг этого не знает?» — задалась вопросом Захарова.

«И еще. Если страны, подконтрольные англосаксонскому миру, заставляют всех остальных признавать несуществующие "гендеры", то они просто обязаны уважать право сотен миллионов людей на свои святыни, проверенные временем», — добавила дипломат.

Акция сожжения Корана прошла в Стокгольме 21 января перед посольством Турции. Она была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. Священную книгу сжег политик Расмус Палудан, сделав это в знак протеста против того, что Турция препятствует вхождению Швеции в НАТО. Позже политик пригрозил повторить эту акцию.

