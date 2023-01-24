Сжегший Коран шведский политик пригрозил повторить акцию у посольства России

Сжегший Коран шведский политик Палудан пригрозил повторить акцию у российского посольства

Сжегший Коран возле посольства Турции в Стокгольме политик Расмус Палудан пригрозил повторить акцию у здания российского посольства. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Таким образом он прокомментировал слова шведского бойца смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Палудан заявил, что спортсмен оскорбил его.

«Я думаю, что из-за того, что он оскорбил меня, вся Чечня должна получить от меня особое "приветствие" в виде сожжения [Корана] перед российским посольством, потому что, как вы знаете, Чечня — это даже не страна, это просто маленькая часть России, очень незначительная часть», — заявил политик.

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам. Чимаев назвал политика террористом.