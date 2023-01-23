Чимаев отреагировал на сожжение Корана в Швеции
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на сожжение Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Чимаев назвал политика террористом. «Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии, и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией», — осудил боец действия Палудана. Он также подчеркнул, что мусульмане не должны молчать, и призвал проявлять к ним уважение.
Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.
Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В профессиональной карьере спортсмен провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.