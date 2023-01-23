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13:13, 23 января 2023Спорт

Чимаев отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Шведский боец Хамзат Чимаев назвал сжегшего Коран политика Расмуса Палудана террористом

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на сожжение Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Чимаев назвал политика террористом. «Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии, и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией», — осудил боец действия Палудана. Он также подчеркнул, что мусульмане не должны молчать, и призвал проявлять к ним уважение.

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В профессиональной карьере спортсмен провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.

Дарья Коршунова
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