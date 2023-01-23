Чимаев отреагировал на сожжение Корана в Швеции

Шведский боец Хамзат Чимаев назвал сжегшего Коран политика Расмуса Палудана террористом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на сожжение Корана лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Чимаев назвал политика террористом. «Я мусульманин, но никогда не был против чужой религии, и никогда не позволял себе делать то, что он делает с чужой религией», — осудил боец действия Палудана. Он также подчеркнул, что мусульмане не должны молчать, и призвал проявлять к ним уважение.

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впоследствии премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В профессиональной карьере спортсмен провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.