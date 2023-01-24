Anadolu: Турция проведет акцию «почтения Корана» на месте его сожжения в Стокгольме

Турция проведет акцию «почтения Корана» на месте, где он был сожжен в ходе акции напротив здания турецкого посольства в Стокгольме. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу Управления по делам религии Али Эрбаша.

Он отметил, что так участники проявят свое уважение к Корану после того, как его осквернили ультраправые радикалы.

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ответ на это Эрдоган заявил, что Швеция больше не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении страны в НАТО.