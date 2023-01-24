Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 24 января 2023Мир

Турция проведет акцию «почтения Корана» на месте его сожжения в Стокгольме

Anadolu: Турция проведет акцию «почтения Корана» на месте его сожжения в Стокгольме

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция проведет акцию «почтения Корана» на месте, где он был сожжен в ходе акции напротив здания турецкого посольства в Стокгольме. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу Управления по делам религии Али Эрбаша.

Он отметил, что так участники проявят свое уважение к Корану после того, как его осквернили ультраправые радикалы.

Акция сожжения священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла перед посольством Турции под контролем полиции. В своей речи лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, продемонстрировавший карикатуру на пророка Мухаммеда, раскритиковал НАТО, Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ответ на это Эрдоган заявил, что Швеция больше не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении страны в НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Генштабе назвали две новые угрозы для безопасности России
В России начали сокращаться поставки за рубеж
Экс-директора российского театра задержали по подозрению в растрате
Российские подростки напали на девятилетнюю девочку и ее мать из-за сигареты
Инженеры Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ с начала СВО
Китайское исследование о замедлении вращения ядра Земли вызвало переполох
Комик с ТНТ высказался об интервью Дудя фразой «невозможно смотреть»
Турция проведет акцию «почтения Корана» на месте его сожжения в Стокгольме
В США нашли доказательство тайной поддержки России со стороны Китая
Российскую авиацию разместили на восстановленном аэродроме в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.