Россия предупредила об опасных последствиях из-за заявлений Джонсона

Посольство РФ в Британии: высказывания Джонсона и Эллвуда могут привести к эскалации

Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в том числе о его разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, ведут к обострению ситуации в Европе. О таких опасных последствиях предупредило посольство России в Соединенном Королевстве, передает РИА Новости.

«Хотели бы особо подчеркнуть — эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости "встретиться с Россией лицом к лицу", ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается все больше», — говорится в комментарии посольства.

Глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, уже вовлеченная в конфликт на Украине, должна столкнуться с Россией «лицом к лицу». Эллвуд призвал увеличить оборонный бюджет Великобритании, а также отменить ранее принятое правительством решение сократить британскую армию на 10 тысяч человек.

Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным перед началом специальной военной операции на Украине. Британский политик утверждает, что российский лидер во время «очень долгого и крайне экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить ему страх. «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», — привел Джонсон якобы слова Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти заявления британского политика ложью. По словам официального представителя Кремля, Джонсон мог «сознательно солгать», говоря о якобы личных угрозах Путина.