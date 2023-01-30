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14:51, 30 января 2023Спорт

Тарасова ответила призвавшей к бойкоту ОИ-2024 в случае допуска россиян канадке

Тарасова заявила, что призыв Дюамель к бойкоту ОИ-2024 из-за россиян не имеет ценности

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила канадской олимпийской чемпионке Меган Дюамель, которая призвала к бойкоту Олимпийских игр 2024 года в случае допуска россиян. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что высказывания Дюамель не имеют никакой ценности. Она назвала канадку злобным, глупым и сумасшедшим человеком из-за призыва к бойкоту Олимпиады. «Думает, ее мнение важное для всего мира, но это не так», — подчеркнула специалист.

29 января Дюамель оценила угрозу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины бойкотировать Игры 2024 года в Париже в случае допуска россиян. Она посчитала, что больше стран должны последовать этому примеру.

25 января Международный олимпийский комитет заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. После этого глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.

Олимпийские игры должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Анастасия Борисова
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