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20:19, 29 января 2023Спорт

Чемпионка ОИ призвала страны бойкотировать Игры-2024 в случае допуска россиян

Олимпийская чемпионка Дюамель призвала страны к бойкоту Игр-2024 в случае допуска россиян

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, канадка Меган Дюамель оценила угрозу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины бойкотировать Игры 2024 года в Париже в случае допуска россиян. Спортсменка высказалась в Twitter.

«Я думаю, что больше стран и спортивных федераций должны последовать их примеру», — призвала Дюамель.

28 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что бойкот со стороны Украины не соответствует миссии Олимпийской хартии. «Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — пояснил Бах.

26 января глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Ранее в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Андрей Стрельцов
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