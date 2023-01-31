Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
13:30 (Мск)
Анна Блинкова
Лион
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:52, 31 января 2023Спорт

Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи

Vanguardia: адвокат бразильца Дани Алвеса потребовал освободить футболиста из-под стражи

Фото: Henry Romero / Reuters

Защита бразильского футболиста Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании, подала апелляцию. Об этом стало известно Vanguardia.

Адвокат Алвеса Кристобаль Мартелл потребовал освободить футболиста из-под стражи. Он предоставил документ, в котором утверждается, что 39-летний бразилец не намерен сбегать и будет находиться в Испании до проведения суда. В качестве иной меры пресечения адвокат предложил изъятие паспорта, внесение залога и ношение электронного следящего браслета.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что 30 декабря он закрыл ее в туалете ночного клуба Sutton, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США допустили применение ядерного оружия ради Южной Кореи
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине
Строительству дорог в России предрекли проблемы
Риелтор описал ситуацию с ценами на недвижимость в Москве
Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи
Умерла звезда сериала «Лаверн и Ширли» Синди Уильямс
Россиянка из ревности сдала мужа полиции с коллекцией оружия и «Майн кампф»
В российском городе из окна девятого этажа выпал раздетый пятиклассник
Россияне сократили платеж коллекторам до минимума
Росгвардейцы нашли дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.