В Британии благосклонно отнеслись к просьбе Зеленского поставить истребители

Британский министр заявил о благосклонном отношении к просьбе поставить F-16 на Украину

Лондон благосклонно отнесется к просьбе президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву американские истребители F-16, заявил министр дорожного хозяйства Британии Ричард Холден. Его цитирует газета Evening Standard.

«Я уверен, что мы всегда будем благосклонно относиться ко всем просьбам президента [Владимира] Зеленского», — сказал член правительства. По его словам, именно поэтому Великобритания продвигала инициативу поставки танков Украине.

Ранее стало известно, что официальные лица Украины инициировали обсуждение передачи современных западных истребителей Киеву. Идею поддержали балтийские страны-участники НАТО.

Позже в Киеве говорили, что вероятным кандидатом на перевооружение Военно-воздушных сил Украины является американский истребитель F-16. При этом президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон не намерен передавать эти самолеты Киеву.