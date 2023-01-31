В МОК ответили на обвинения в коррупции со стороны Украины

В МОК назвали обвинения в коррупции со стороны Украины клеветой

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на обвинения в коррупции со стороны Украины. Слова представителей организации приводит Reuters.

В МОК назвали эти слова клеветой. «МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», — говорится в сообщении организации.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил МОК и его главу Томаса Баха в поощрении действий России, а также в подкупе с ее стороны. Так он отреагировал на заявление МОК о возможном индивидуальном допуске к соревнованиям российских и белорусских атлетов для отбора на Олимпийские игры-2024. Сообщалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

В конце февраля 2022 года многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

