Глава IIHF объяснил невозможность участия сборной России в чемпионате мира

Глава IIHF объяснил невозможность участия сборной России в ЧМ-2023 проблемами с логистикой

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф объяснил невозможность участия сборной России в чемпионате мира 2023 года (ЧМ-2023). Его слова приводит Ilta-Sanomat.

Тардиф обратил внимание на проблемы с логистикой для россиян. «Мы должны принимать решения, невзирая на давление. Я не знаю, как это возможно. Перелеты в нынешней ситуации сложны», — заявил он. Глава IIHF подчеркнул, что не позволит политическому и моральному давлению влиять на решения организации.

6 января Тардиф заявил, что судьба российской команды будет рассмотрена на конгрессе IIHF в конце мая, который пройдет в Финляндии. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.