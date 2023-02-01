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19:18, 1 февраля 2023Спорт

Министр спорта России отреагировал на угрозы Украины бойкотировать ОИ-2024

Министр спорта России Олег Матыцин негативно оценил угрозы Украины бойкотировать ОИ-2024
Олег Матыцин

Олег Матыцин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на угрозы президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта бойкотировать Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

«Мое мнение к такого рода заявлениям, безусловно, негативное. Они деструктивны, наносят вред в целом международному спорту», — заявил Матыцин. По оценке функционера, последствия любого бойкота имеют долгосрочный негативный эффект.

28 января глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что бойкот со стороны Украины не соответствует миссии Олимпийской хартии. «Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — пояснил Бах.

26 января Гутцайт сообщил, что сборная Украины может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии. Перед этим в МОК отметили, что рассматривают возможность индивидуального допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов.

Алексей Гусев
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