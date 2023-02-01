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07:46, 1 февраля 2023Мир

В Иране пообещали ответить на атаку дронов на военный завод в Исфахане

В парламенте Ирана пообещали ответить на намек Киева о причастности к атаке дронов
СюжетИранские беспилотники:

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Тегеран не оставит без ответа атаку на военный завод в Исфахане. Об этом РИА Новости заявил член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.

Он также прокомментировал намек советника президента Украины Михаила Подоляка о причастности Киева к нападению. Чиновник написал в своем Twitter, что Украина «предупреждала Иран о "взрывной ночи"».

По словам Мешкини, сейчас Украина не позволяет себе более откровенные выпады, так как знает, какой ответ она получит от Тегерана. «Ничего неожиданного они не сказали. Для нас не является неожиданностью, что украинская власть занимает позицию, созвучную гегемонии Запада», — сказал он.

24 декабря Подоляк призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. Он заявил, что Иран якобы планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций». Украинская сторона считает, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6.

После этого иранский журналист Реза Аббаси предупредил, что «малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху». В свою очередь представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи указал, что призывы официального Киева к атакам по оружейным заводам в Иране будут иметь политические и юридические последствия для украинской стороны.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщали о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. По неофициальным данным, там находятся заводы по производству боевых беспилотников — тех самых, которые, согласно утверждениям Киева, Иран поставляет России для использования в специальной военной операции. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.

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Марина Совина
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