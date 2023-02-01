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11:42, 1 февраля 2023Спорт

Еще один европейский футбольный клуб отказался играть с российской командой

Румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с «Енисеем» за час до начала игры

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Румынский «Оцелул» отказался от товарищеского матча с клубом Первой лиги «Енисей» во время сборов в Турции. Об этом сообщали главный тренер российской команды Алексей Ивахов в Telegram.

Ивахов рассказал, что оппонент отказался от игры за час до ее начала. «Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча. Команда из Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 километров из города Сиде, вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке», — сказал он. Тренер отметил, что затем «Оцелулу» поступил звонок из Федерации футбола Румынии с предупреждением о снятии очков в чемпионате страны за игру с россиянами, после чего соперники покинули поле.

24 января датский «Вайле» отказался играть с московским ЦСКА. Ранее еще одна команда, болгарский «Левски», передумала проводить матчи с «Уралом» и «Спартаком». В клубе отметили, что приняли такое решение под давлением общественности и болельщиков.

28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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