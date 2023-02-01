В России отреагировали на планы США передать Украине ракеты большей дальности
Планы США передать Украине ракеты большей дальности недопустимы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на намерения Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине. Сообщается, что в него впервые будут включены ракеты большей дальности. Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.
Мы будем усиливать нашу территорию и средствами противовоздушной обороны (ПВО), и различными видами тяжелого вооружения с целью недопущения поставок и ударов с той стороны
«Киев вынашивает различные провокационные планы, в том числе с нанесением ударов по территории нашей страны. Соединенные Штаты Америки в данном случае являются прямыми соучастниками данного события. Безусловно, это недопустимо», — заявил Швыткин.
25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.
В тот же день Германия одобрила поставки Украине танков Leopard 2. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков.