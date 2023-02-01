В России отреагировали на планы США передать Украине ракеты большей дальности

Депутат Швыткин заявил, что планы США передать Киеву ракеты большей дальности недопустимы

Планы США передать Украине ракеты большей дальности недопустимы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на намерения Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине. Сообщается, что в него впервые будут включены ракеты большей дальности. Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

Мы будем усиливать нашу территорию и средствами противовоздушной обороны (ПВО), и различными видами тяжелого вооружения с целью недопущения поставок и ударов с той стороны Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Киев вынашивает различные провокационные планы, в том числе с нанесением ударов по территории нашей страны. Соединенные Штаты Америки в данном случае являются прямыми соучастниками данного события. Безусловно, это недопустимо», — заявил Швыткин.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

В тот же день Германия одобрила поставки Украине танков Leopard 2. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков.

