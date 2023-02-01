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13:14, 1 февраля 2023Мир

В России отреагировали на планы США передать Украине ракеты большей дальности

Депутат Швыткин заявил, что планы США передать Киеву ракеты большей дальности недопустимы

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Планы США передать Украине ракеты большей дальности недопустимы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на намерения Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине. Сообщается, что в него впервые будут включены ракеты большей дальности. Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

Мы будем усиливать нашу территорию и средствами противовоздушной обороны (ПВО), и различными видами тяжелого вооружения с целью недопущения поставок и ударов с той стороны

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Киев вынашивает различные провокационные планы, в том числе с нанесением ударов по территории нашей страны. Соединенные Штаты Америки в данном случае являются прямыми соучастниками данного события. Безусловно, это недопустимо», — заявил Швыткин.

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25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

В тот же день Германия одобрила поставки Украине танков Leopard 2. На первом этапе Киеву предоставят 14 танков.

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Алена Шевченко
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