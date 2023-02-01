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18:00, 1 февраля 2023Бывший СССР

Влияние перестановок в украинской власти на ход СВО оценили

Политолог Коньков: изменений в зоне СВО из-за перестановок во власти на Украине не будет
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Значительных изменений в зоне специальной военной операции (СВО) из-за многочисленных перестановок в украинской власти происходить не будет, убежден кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние кадровых изменений на ход СВО.

Причины увольнений

1 февраля стало известно о нескольких кадровых изменениях, которые произошли в украинской власти. Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной таможенной службы республики: уволены исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.

Также депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова.

По тем пертурбациям, которые происходят в украинском истеблишменте последнюю неделю, можно выдвигать много разных версий. В большей степени, что есть некие конфликты и разного рода попытки переделить сферы влияния

Александр Коньковполитолог

«Но с учетом и несамостоятельности украинской элиты, и абсолютной непрозрачности ни перед обществом, ни перед внешними наблюдателями в полной мере установить цепочку закономерностей достаточно сложно», — заявил Коньков.

Влияние на ход СВО

При этом политолог считает, что кадровые изменения на Украине не отразятся на специальной военной операции.

Никакие действительно значимые изменения происходить не будут

Александр Коньковполитолог

«Нужно отметить, что прямого воздействия на принятие решений относительно военных действий у украинского политического класса нет. Политический класс Украины эти процессы не контролирует и выступает лишь исполнителем тех целей и задач, которые планируются отнюдь не в Киеве», — предположил собеседник «Ленты.ру».

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1 февраля также стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудника департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений по подозрению в получении взятки.

Ранее СБУ подтвердила обвинения против экс-директора департамента госзакупок министерства обороны страны Богдана Хмельницкого. Как стало известно, его обвиняют в растрате государственных средств через закупку бронежилетов ненадлежащего качества на сумму 100 миллионов гривен (около 191 миллиона рублей).

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Алена Шевченко
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