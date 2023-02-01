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16:27, 1 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о задержании СБУ чиновника одесской администрации

Депутат Рады сообщил о задержании СБУ одесского чиновника по подозрению в коррупции

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудника департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской администрации задержала Служба безопасности Украины (СБУ) по подозрению в получении взятки, заявил в Telegram депутат Верховной рады республики Алексей Гончаренко.

«На взятке задержан сотрудник Одесской областной военной администрации. Работал в департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений. Задержание производила СБУ. В здании администрации продолжаются следственные действия», — сообщил он.

Ранее СБУ подтвердила обвинения против экс-директора департамента госзакупок министерства обороны страны Богдана Хмельницкого. Как стало известно, его обвиняют в растрате государственных средств через закупку бронежилетов ненадлежащего качества на сумму 100 миллионов гривен (около 191 миллиона рублей).

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Василий Мека
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