СБУ подтвердила обвинения экс-чиновнику Минобороны Украины

СБУ подтвердила обвинения экс-главе департамента госзакупок Минобороны Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила обвинения против экс-директора департамента госзакупок министерства обороны страны. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале украинского ведомства. Его обвиняют в растрате государственных средств через закупку бронежилетов ненадлежащего качества нв сумму в 100 миллионов гривен (около 191 миллиона рублей).