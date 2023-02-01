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15:06, 1 февраля 2023Бывший СССР

СБУ подтвердила обвинения экс-чиновнику Минобороны Украины

СБУ подтвердила обвинения экс-главе департамента госзакупок Минобороны Украины

Фото: VladiMens / Wikimedia Commons

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила обвинения против экс-директора департамента госзакупок министерства обороны страны. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале украинского ведомства. Его обвиняют в растрате государственных средств через закупку бронежилетов ненадлежащего качества нв сумму в 100 миллионов гривен (около 191 миллиона рублей).

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Василий Мека
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