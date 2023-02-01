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14:18, 1 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о следствии против бывших чиновников Минобороны Украины

«УП»: экс-замглавы Минобороны Украины Шаповалова заподозрили в незаконных действиях

Фото: Shutterstock

Экс-заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова заподозрили в незаконных действиях, а бывшего директора департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого в растратах государственных средств после скандала с завышенными ценами на продукты для армии страны. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову», — пишет «УП». Кроме того, заподозрили бывшего заместителя госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимира Терещенко. Уточняется, что он присвоил более одного миллиона долларов госсредств.

По информации издания, Шаповалову объявили подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не укомплектовали средствами индивидуальной защиты на сумму свыше одного миллиарда гривен (примерно 27 миллионов долларов). Хмельницкого подозревают в растрате госсредств в размере более 107 миллионов гривен (около 2,9 миллиона долларов) и в обеспечении ВСУ некачественными бронежилетами.

Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Киев уволит все руководство государственной таможенной службы из-за случаев коррупции в ведомстве. Также сообщалось об обысках у экс-главы МВД страны Арсена Авакова. Следственные мероприятия были связаны с делом о крушении вертолета в Броварах Киевской области.

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Кристина Есикова
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