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14:35, 1 февраля 2023Спорт

Журова назвала возможный вариант допуска россиян на Олимпийские игры-2024

Журова предположила, что до ОИ-2024 допустят проживающих за рубежом российских спортсменов
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова назвала возможный вариант допуска россиян на Игры-2024. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить наших спортсменов под нейтральным флагом. Это делается для тех ребят, которые проживают за рубежом, не финансируются Россией», — предположила она. Журова отметила, что таким атлетам разрешат выступить в индивидуальном порядке без согласия Олимпийского комитета России.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

После этого глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может бойкотировать Игры-2024, если в них будут участвовать команды России и Белоруссии. Присоединиться к бойкоту также хотят Латвия и Польша.

Дарья Коршунова
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