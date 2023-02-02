Ведущая популярного YouTube-шоу назвала двух самых неприятных гостей

Блогерша Гасанханова назвала Дашу Корейку и Хилми Форкс самыми неприятными гостями шоу

Ведущая популярного YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» Наталья Гасанханова назвала двух гостей, которые неприятно поразили ее во время съемок. Об этом она рассказала в интервью журналистке Алене Жигаловой для ее проекта «Алена, блин!». Выпуск доступен на YouTube.

Гасанханова призналась, что среди гостей шоу «ДаДа — НетНет» больше всего ей не понравилось работать с блогерами Дашей Корейкой (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Форксом (настоящее имя неизвестно). Как отметила ведущая, это были «самые зашкварные гости ее шоу».

По ее словам, редакторы заранее договорились с блогерами об интервью, однако за час до записи Корейка и Форкс позвонили и сказали, что не приедут, потому что у них нет настроения. «Я говорю, давай я Maybach отправлю, настроение появится. Они говорят: "Нет". Мы уговаривали, уговаривали. В итоге они приехали и происходил какой-то ад», — вспомнила Гасанханова.

Ведущая объяснила, что через каждые два слова гости использовали грубые слова типа «жопа» и «сосать». «Это было ужасно», — пожаловалась она. Гасанханова добавила, что в итоге ей пришлось скрыть выпуск с Корейкой и Форксом из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

В конце января сообщалось, что против Корейки и Форкса возбудили административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. После этого стало известно, что аккаунты блогеров заблокируют и внесут в реестр запрещенных сайтов.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

«ДаДа — НетНет» — YouTube-шоу, в котором артисты и блогеры приходят в гости к Гасанхановой и обсуждают различные новости.