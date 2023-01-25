В России заблокируют аккаунты двух обвиняемых в пропаганде ЛГБТ блогеров

Аккаунты блогеров Корейки и Форкса заблокируют и внесут в реестр запрещенных сайтов

Аккаунты блогеров Даши Корейки (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Форкса (настоящее имя неизвестно), обвиняемых в пропаганде ЛГБТ, заблокируют и внесут в реестр запрещенных сайтов. Об этом РИА Новости сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс. Как нам стало известно от Росмолодежи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещенных сайтов», — сказала она.

При этом, как утверждает Лантратова, блогеры были взволнованы новостью о возбуждении административного дела в России и попросили подписчиков помочь оплатить им штраф. «Решение о блокировке однозначно правильное! Деньги-то с кого они собирать планируют? С наших детей? Нет, у них не должно быть такой возможности», — добавила парламентарий.

24 января сообщалось, что на Корейку и Форкса в МВД завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. Кроме того, ведомство проводит проверку действий блогеров по статье о незаконном изготовлении порнографии.

С просьбой проверить блогеров на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды Лантратова обратилась в Генпрокуратуру России 6 января. 9 января сообщалось, что жалобу парламентария направили в МВД.