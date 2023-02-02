Российский дерматолог назвала причины для отказа от бритья подмышек

Дерматолог Алена Романова: при воспалениях, порезах и потнице опасно брить подмышки

Российский дерматолог и косметолог Алена Романова назвала причины, по которым стоит отказаться от бритья подмышек. Ее комментарий приводит «Газета.ru».

Доктор заявила, что брить зону подмышек при воспалениях, порезах, потнице и гидрадените (​​гнойно-воспалительное поражение потовых желез — прим. «Ленты.ру») может быть опасно. «Как только проблему удастся решить, можете смело возвращаться к процедуре», — сказала Романова.

Специалист также объяснила, что удаление волос в подмышечных впадинах замедляет процесс образования пота и минимизирует появление нежелательного запаха. «Влага копится на волосах и создает благоприятные условия для размножения вредных бактерий, под воздействием которых пот начинает разлагаться и источать узнаваемый аромат», — пояснила она.

В декабре 2022 года эндокринолог и профессор медицины в Медицинской школе при Вашингтонском университете Брэдли Анавальт раскрыл причины роста волос в новых местах на теле мужчин с возрастом. По словам Анавальта, тестостерон имеет свойство накапливаться в организме и после того, как мужчине исполнится 40 лет, начинает развиваться. Такие места на теле, как уши и нос, становятся чувствительны к данному гормону.