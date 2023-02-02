В Европе призвали «убедить» ЮАР отказаться от сотрудничества с Россией

Евродепутат Бек призвал убедить руководство ЮАР прекратить сотрудничать с Россией

Южно-Африканскую Республику (ЮАР) нужно отговорить от сотрудничества с Россией, в частности, в рамках совместных учений, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Германии Гуннар Бек. В своем обращении к Еврокомиссии (есть в распоряжении «Ленты.ру») парламентарий призвал оценить риски подобного сотрудничества для Евросоюза.

Говоря о потенциальной угрозе российско-африканского военного партнерства, евродепутат напомнил о контексте этого сотрудничества, которое, по его мнению, вызывает обеспокоенность.

«19 января 2023 года Южная Африка подтвердила свои планы проводить с февраля у своего восточного побережья совместные военные учения с военно-морскими силами России и Китая. Южно-африканские национальные силы обороны заявили, что военные учения под названием "Операция «Моси»" («Дым». — «прим. Ленты.ру») призваны "укрепить и без того процветающие отношения между Южной Африкой, Россией и Китаем". В понедельник, 23 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром международных отношений ЮАР Наледи Пандор», — рассказал Бек.

В связи с вышеуказанными фактами парламентарий поинтересовался, какой риск это сотрудничество представляет для Евросоюза, а также призвал Еврокомиссию «убедить» ЮАР отказаться от сотрудничества с Россией.

Учитывая жесткую позицию Еврокомиссии в отношении России, как вице-президент/высокий представитель убедит правительство ЮАР отказаться от своего решения сотрудничать с военно-морскими силами России и Китая? Как вице-президент/верховный представитель [Еврокомисии] оценивает риск, который это расширенное сотрудничество и, в частности, операция «Моси» представляют для европейской безопасности? Гуннар Бек депутат ЕП от Германии

Ранее Евросоюз призвал Южно-Африканскую Республику повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЮАР должна использовать свои отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине.