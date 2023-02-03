В Кремле прокомментировали «предложение» США отдать России 20 процентов Украины

Песков назвал ложью сообщения, что США предлагали отдать России 20 процентов Украины

Сообщения швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, что в середине января глава ЦРУ Уильям Бернс якобы тайно посещал Москву и Киев и предлагал сторонам мир, — это утка, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

При этом Песков не стал отрицать информацию о самом визите представителя спецслужб США в Москву.

По утверждению Neue Zurcher Zeitung, Бернс настаивал, чтобы Украина отдала 20 процентов своей территории России, и говорил он об этом напрямую с российским лидером Владимиром Путиным. В статье указывалось, что руководителя ЦРУ в Киев и Москву отправил президент США Джо Байден. Источники газеты из внешнеполитических ведомств Германии также предположили, что целью Байдена была попытка избежать затяжной войны на Украине.

Впрочем, Москва и Киев отказались от предложения Бернса, пишет NZZ. Собеседники газеты указали, что именно после неудачи на переговорах американский лидер решил поставить Киеву танки Abrams.

Белый дом опроверг слухи о предложении Бернса, в России его назвали невозможным

Как отметил заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давитта, сообщения о переговорах Бернса и Путина ложны. Один из сотрудников ЦРУ, обсудивший слухи с изданием Newsweek, также настоял на беспочвенности информации NZZ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что такие переговоры были бы невозможны. По его мнению, предложение получить 20 процентов Украины в обмен на мир противоречит интересам России, цель которой — обеспечить себе безопасность.

То, что швейцарские СМИ озвучили, — это странная сделка, не наши методы и не наша позиция Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, сказал Newsweek, что статья швейцарской газеты «интересна», но сам он не может «комментировать такие предположения».

В конце января СМИ писали о тайной встрече Бернса с Зеленским

Возможно, переговоры Бернса с российскими и украинскими чиновниками имели место: по крайней мере, еще 20 января Reuters и The Washington Post писали, будто Бернс отправился в Киев на встречу с президентом республики Владимиром Зеленским.

Предполагают, что на переговорах украинский политик высказал опасения из-за того, что Вашингтон не сможет достаточно долго помогать Киеву. Бернс, в свою очередь, поделился предположениями «относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы».

Как утверждает WP, по итогам встречи у Зеленского и его помощников «осталось впечатление, что поддержка Украины со стороны США останется сильной». Финансирования в 45 миллиардов, принятого Конгрессом, должно хватить как минимум до июля.