МИД РФ заявил об отсутствии намерения у России возвращаться в Совет Европы

Замглавы МИД РФ Грушко заявил об отсутствии намерения у России возвращаться в Совет Европы

Россия не имеет намерений возвращаться в Совет Европы (СЕ), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Парламентской газете».

По его словам, СЕ перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов. Как уточнил дипломат, поэтому смысл в участии в работе СЕ для Москвы отсутствует. «Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза (ЕС), даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Правительство России предложило российскому президенту Владимиру Путину прекратить действие международных договоров СЕ в отношении Москвы.

17 января глава государства внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие.