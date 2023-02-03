Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:56, 3 февраля 2023Наука и техника

Впервые в мире восстановлены клетки почек

Nature Communications: блокирование IL-11 привело к первому в мире восстановлению почек

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Команда ученых из Медицинской школы Дьюка, Национального сердечного центра Сингапура (NHCS) и специалистов из Германии впервые в мире показала, что восстановление клеток почек возможно. Результаты доклинического исследования описываются в журнале Nature Communications.

В своей работе авторы сосредоточились на белке интерлейкине-11 (IL-11), который вызывает образование рубцов в печени, легких и сердце, а также при острых и хронических заболеваниях почек. Исследователи обнаружили, что этот белок запускает цепочку молекулярных процессов при повреждении почек, что приводит к воспалению, фиброзу и потере функции органа.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Однако при блокировке этого процесса путем введения антитела, которое связывается с IL-11, происходит пролиферация (разрастание ткани) клеток почечных канальцев, а также восстановление и снятие воспаления, что приводит состояние почек снова в здоровое состояние. Ученые считают, что их открытие заставляет пересмотреть существующие методы лечения хронических болезней почек.

В декабре 2022 года немецкие специалисты изучили молекулярные пути регенерации клеток. Они выявили на модели рыбок данио, что белок гранулин, который регулирует рост и жизнеспособность клеток, помогает восстанавливать поврежденные ткани рыбок без образования рубцов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на решение США поставить дальнобойные снаряды Киеву
Захарова ответила на слова Борреля о готовности ЕС к переговорам
В Крыму оценили защищенность полуострова от западного оружия
Эксперт по этикету подсказала способ прилично съесть бургер
Федор Емельяненко оказался тяжелее соперника перед прощальным боем
Около 20 французских студентов отправили на пересдачу из-за чат-бота ChatGPT
Блогера Соболева признали иноагентом
Стоматолог предупредила о вреде соды как чистящего средства для зубов
Администратор Telegram-канала «Новый век» отверг вину в вымогательстве
Изготовление петард кончилось для россиянина потерей пальцев и уголовным делом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.