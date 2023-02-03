Впервые в мире восстановлены клетки почек

Nature Communications: блокирование IL-11 привело к первому в мире восстановлению почек

Команда ученых из Медицинской школы Дьюка, Национального сердечного центра Сингапура (NHCS) и специалистов из Германии впервые в мире показала, что восстановление клеток почек возможно. Результаты доклинического исследования описываются в журнале Nature Communications.

В своей работе авторы сосредоточились на белке интерлейкине-11 (IL-11), который вызывает образование рубцов в печени, легких и сердце, а также при острых и хронических заболеваниях почек. Исследователи обнаружили, что этот белок запускает цепочку молекулярных процессов при повреждении почек, что приводит к воспалению, фиброзу и потере функции органа.

Однако при блокировке этого процесса путем введения антитела, которое связывается с IL-11, происходит пролиферация (разрастание ткани) клеток почечных канальцев, а также восстановление и снятие воспаления, что приводит состояние почек снова в здоровое состояние. Ученые считают, что их открытие заставляет пересмотреть существующие методы лечения хронических болезней почек.

В декабре 2022 года немецкие специалисты изучили молекулярные пути регенерации клеток. Они выявили на модели рыбок данио, что белок гранулин, который регулирует рост и жизнеспособность клеток, помогает восстанавливать поврежденные ткани рыбок без образования рубцов.