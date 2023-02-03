Роспотребнадзор заявил о способности «кракена» уклоняться от иммунной защиты

Роспотребнадзор заявил, что подвариант COVID-19 «кракен» может уходить от иммунной защиты

Подвариант COVID-19 «кракен» может уклоняться от иммунной защиты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Подвариант XBB 1.5 обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты», — заявили в ведомстве, но в то же время отметили, что его активное распространение маловероятно.

Ранее стало известно, что в России выявили второй случай заражения «кракеном». Заболел житель Тувы. Уточнялось, что он переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме.