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16:41, 3 февраля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о критическом состоянии шеф-редактора «Sputnik Литва»

Адвокат сообщил, что шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем в критическом состоянии

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Состояние арестованного в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема оценивается как критическое. Об этом стало известно от его адвоката, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Как заявил адвокат, условия содержания шеф-редактора «Sputnik Литва» в тюрьме попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток. «30 января Касема без оснований перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. В условиях антисанитарии и насекомых у Касема проявилась аллергия», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у журналиста обострились хронические заболевания. При этом тюремный врач проигнорировал диагноз и жалобы Касема и выдал ему только таблетки от аллергии.

По словам адвоката, состояние журналиста критическое, ему требуется медицинская помощь. В настоящий момент защита готовит жалобу и требует направить Касема на медицинское освидетельствование.

О задержании Касема в Латвии стало известно 5 января. Шеф-редактора «Sputnik Литва» обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России и в шпионаже. Сейчас он находится в Рижской центральной тюрьме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство будет добиваться освобождения журналиста через профильные международные организации.

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Евгения Наумова
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