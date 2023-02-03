Названо условие для взаимодействия России и Совета Европы

Замглавы МИД Грушко: взаимодействие РФ и СЕ возможно только при уважении интересов Москвы

Определенное взаимодействие России и Совета Европы (СЕ) будет возможно в рамках оставшихся конвенций и протоколов к ним, в которых участвует Москва, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет «Парламентская газета».

Российская сторона согласна работать с СЕ только на равноправной основе и при уважении интересов Москвы, назвал условие для взаимодействия дипломат. Грушко отметил, что Москва остается стороной около 40 конвенций и протоколов к ним, для участия в которых не обязательно быть членом СЕ.

Представитель МИД уточнил, что Запад добрался и до этих деполитизированных отраслевых документов. «Не гнушаясь грубыми нарушениями норм международного права и положений самих этих договоров, они лишают российских представителей в руководящих органах соответствующих конвенций их базовых полномочий», — подчеркнул он. Грушко заявил об отсутствии намерения у России возвращаться в СЕ.

17 января в Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие.

