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01:04, 3 февраля 2023Мир

Названо условие для взаимодействия России и Совета Европы

Замглавы МИД Грушко: взаимодействие РФ и СЕ возможно только при уважении интересов Москвы
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Globallookpress.com

Определенное взаимодействие России и Совета Европы (СЕ) будет возможно в рамках оставшихся конвенций и протоколов к ним, в которых участвует Москва, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет «Парламентская газета».

Российская сторона согласна работать с СЕ только на равноправной основе и при уважении интересов Москвы, назвал условие для взаимодействия дипломат. Грушко отметил, что Москва остается стороной около 40 конвенций и протоколов к ним, для участия в которых не обязательно быть членом СЕ.

Представитель МИД уточнил, что Запад добрался и до этих деполитизированных отраслевых документов. «Не гнушаясь грубыми нарушениями норм международного права и положений самих этих договоров, они лишают российских представителей в руководящих органах соответствующих конвенций их базовых полномочий», — подчеркнул он. Грушко заявил об отсутствии намерения у России возвращаться в СЕ.

17 января в Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие.

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Марина Совина
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