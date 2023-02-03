Стало известно о состоянии попавшего в тюремную больницу Митволя

Госпитализированный в тюремную больницу Митволь находится в удовлетворительном состоянии

Стало известно о состоянии бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который был госпитализирован в тюремную больницу. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

«В настоящее время пациенту выставлен диагноз, он находится под наблюдением медицинских работников и получает медицинскую помощь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Состояние здоровья пациента удовлетворительное», — заявили в ведомстве.

Во ФСИН отметили, что содержание пациентов полностью соответствует требованиям законодательства России. Так, в камерах есть холодильник, телевизор и отопление, которое поддерживает температуру на уровне 21-23 градусов. А санитарные узлы оборудованы с соблюдением приватности. Кроме того, у Митволя есть возможность отправлять письма родственникам. Последний раз он связывался с дочерью и супругой 2 февраля.

Ранее стало известно, что экс-чиновник 2 февраля был переведен из красноярского СИЗО в Краевую туберкулезную больницу №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. У него пневмония.

24 января сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска продлил Митволю меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта. Ему вменяется хищение средств на посту председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». По данным следствия, 900 миллионов рублей были выделены аффилированной с Митволем проектной организации на строительство метро в Красноярске, однако их похитили. Летом он заявлял о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

Митволя задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Также по делу о мошенничестве вместе с ним проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.