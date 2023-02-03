Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 3 февраля 2023Силовые структуры

Стало известно о состоянии попавшего в тюремную больницу Митволя

Госпитализированный в тюремную больницу Митволь находится в удовлетворительном состоянии

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Стало известно о состоянии бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который был госпитализирован в тюремную больницу. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

«В настоящее время пациенту выставлен диагноз, он находится под наблюдением медицинских работников и получает медицинскую помощь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Состояние здоровья пациента удовлетворительное», — заявили в ведомстве.

Во ФСИН отметили, что содержание пациентов полностью соответствует требованиям законодательства России. Так, в камерах есть холодильник, телевизор и отопление, которое поддерживает температуру на уровне 21-23 градусов. А санитарные узлы оборудованы с соблюдением приватности. Кроме того, у Митволя есть возможность отправлять письма родственникам. Последний раз он связывался с дочерью и супругой 2 февраля.

Ранее стало известно, что экс-чиновник 2 февраля был переведен из красноярского СИЗО в Краевую туберкулезную больницу №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю. У него пневмония.

24 января сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска продлил Митволю меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта. Ему вменяется хищение средств на посту председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». По данным следствия, 900 миллионов рублей были выделены аффилированной с Митволем проектной организации на строительство метро в Красноярске, однако их похитили. Летом он заявлял о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

Митволя задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Также по делу о мошенничестве вместе с ним проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Песков назвал уткой предложение США отдать России 20 процентов Украины
В НАТО сделали заявление по договору СНВ
Трех рэперов обнаружили мертвыми после отмены концерта
Европейская страна полностью перестала закупать нефть из России
В Кремле ответили на вопрос о рождении России
Власти Норвегии подтвердили закупку танков Leopard
Стало известно о состоянии попавшего в тюремную больницу Митволя
Врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах защитить ее
Мэтью Макконахи рассказал о влиянии гадалки на его роль в популярном фильме
Блогерша с акне на лице сделала макияж и изменилась до неузнаваемости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.