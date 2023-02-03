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11:39, 3 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о следствии против советника замминистра обороны Украины

«Страна.ua»: советнику замминистра обороны Украины Слюсарю сообщили о подозрении
СюжетМинобороны:

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Советнику замминистра обороны Украины Константину Слюсарю сообщили о подозрении после скандала с завышенными ценами на продукты для армии страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозрение по тому же "яичному делу" о поставках продуктов в армию по завышенным ценам», — рассказал он. Уточняется, что у Слюсаря провели обыск. Обвинение советнику предъявили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции республики, добавило издание.

Ранее украинское СМИ «Зеркало недели» заявило, что Минобороны страны разворовывает бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) провизией. Журналисты выяснили, что ведомство закупает продукты для армии по завышенным ценам. В министерстве объяснили высокий ценник технической ошибкой.

Позднее Служба безопасности Украины провела обыски у ряда бывших высокопоставленных украинских военных чиновников по делу о закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен. Известно, что сначала обыски прошли у экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого, ему предъявлено извещение о том, что он находится под подозрением в рамках уголовного дела.

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Кристина Есикова
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