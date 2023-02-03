Главу кузбасского управления Роспотребнадзора арестовали за получение взятки

Начальника Роспотребнадзора Кузбасса поместили в СИЗО до 31 марта за получение взятки

Суд арестовал начальника кузбасского управления Роспотребнадзора Евгения Окса за коррупцию. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Кемерова.

Фигурант будет находиться в СИЗО до 31 марта.

Ранее Окса задержали. Его подозревают по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Подробности не уточняются.

Отмечается, что Окс стал руководителем управления в 2012 году.

Ранее стало известно, что коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в убийстве и покушении.