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14:06, 4 февраля 2023Спорт

Норвежские биатлонисты заявили о неправильном выборе МОК в отношении России

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе выступили против участия россиян в турнирах

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры. Их слова приводит VG.

Спортсмены заявили о неправильном выборе Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России. «МОК все время пытается угодить всем. Россия — финансово сильная держава, и это сказывается», — посчитал Тарьей Бе. По мнению братьев, большинство спортсменов мира не захочет соревноваться с россиянами.

3 февраля министры спорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали МОК не допускать россиян к международным турнирам. По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия страны в соревнованиях.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Анастасия Борисова
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