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18:43, 4 февраля 2023Мир

Вероятность возвращения Джонсона и Трасс в британскую политику оценили

Политолог Еремина усомнилась в поддержке британцами возврата в политику Джонсона и Трасс

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Тренд с возвращением в политику экс-премьеров Великобритании не свойственен для королевства, считает профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность перезапуска политической карьеры бывших глав правительства страны Бориса Джонсона и Лиз Трасс.

«Это очень интересный тренд, потому что все предыдущие политические деятели, которые занимали пост премьер-министра, не возвращались в активную политическую деятельность. Скорее, они занимались вопросами лоббирования каких-нибудь крупных политических интересов, занимали посты в каких-нибудь международных организациях, писали мемуары на досуге. Они не заявляли, что готовы вновь занять должность премьер-министра», — объяснила она.

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Идея снова активно заняться политикой связана с тем, что Джонсон и Трасс считают свой потенциал не до конца реализованным, полагает Наталья Еремина.

«С одной стороны, это можно интерпретировать так, что есть такие лидеры, которые отличаются от предшествующих персон. Но вряд ли можно их считать неотыгранными картами, потому что есть опросы общественного мнения. Если спросить британцев, они бы не стали голосовать вновь и поддерживать партию, где подобные лидеры», — считает политолог.

С учетом того, что, по мнению британцев, эти люди провалили все, что можно было провалить, им нет доверия, вряд ли можно ожидать, что кто-то еще будет их рассматривать как тех политических деятелей, которые могут вернуться

Наталья Ереминадоктор политических наук

Как сообщает The Times, двое последних британских премьеров намерены продолжить карьеру. Трасс собирается оппонировать действующему главе правительства Риши Сунаку по вопросам экономики, а Джонсон хочет призвать власти активнее помогать Украине.

20 октября премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны Лиз Трасс объявила об отставке. Она признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал самым коротким в истории страны — 45 дней. Среди возможных причин ее решения была названа ошибочная и недальновидная налоговая реформа, суть которой она не донесла ни до общества, ни до инвесторов.

Предшественник Трасс Борис Джонсон покинул должность после ухода с постов 60 членов правительства. Это произошло на фоне скандала вокруг парламентария Криса Пинчера, который получал посты, несмотря на обвинения в домогательствах.

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Варвара Кошечкина
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