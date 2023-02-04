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13:05, 4 февраля 2023Спорт

Европейская страна отказалась от бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Чехия отказалась от бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Национальный олимпийский комитет Чехии отказался от бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае допуска к ним российских спортсменов. Об этом сообщает Česká televize.

«О бойкоте не может быть и речи, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов и повторять разочаровывающий опыт коммунистической эпохи 1984 года», — заявили в НОК европейской страны. Они обратили внимание на то, что дискуссия об участии российских спортсменов в Играх продолжается и решающей должна стать позиция международных спортивных федераций.

3 февраля заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян. Он назвал это необходимым давлением на Международный олимпийский комитет (МОК). По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия россиян в турнирах.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила. После критики со стороны Украины и стран Балтии МОК заявил, что окончательное решение еще не принято.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Анастасия Борисова
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