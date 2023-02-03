В Польше призвали к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

В Польше призвали бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска российских спортсменов

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский высказался о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024. Его слова передает RMF.

«Мое личное мнение: если к Играм-2024 допустят спортсменов из Белоруссии и России, то мы должны просто бойкотировать соревнования. Нельзя участвовать в таких Играх», — заявил Яблоньский. Он назвал это необходимым давлением на Международный олимпийский комитет (МОК) и призвал спортивные организации принять это решение.

Ранее министры спорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали МОК не допускать российских и белорусских атлетов к участию в Играх-2024 в Париже. По их мнению, спорт является частью политической картины мира, поэтому на российский спорт необходимо наложить еще большие санкции.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.