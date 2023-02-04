Стало известно о риске ампутации ноги Костомарову

Shot: Роман Костомаров рискует лишиться ноги из-за некроза

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рискует лишиться ноги. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, некроз перешел с пальцев на стопы. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Врачи пытаются спасти ногу, но прогноз неблагоприятный.

3 февраля Mash сообщил, что Костомарова готовят к операции по ампутации пальцев ног. Отмечалось, что из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО) у спортсмена началось отмирание тканей, гангрена распространилась на пальцы ног.

1 февраля источник «Ленты.ру» сообщил, что жизни Костомарова ничто не угрожает. При этом отмечалось, что ему могут ампутировать пальцы на руках.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.