Раскрыты подробности о состоянии Костомарова на фоне риска ампутации пальцев

«Лента.ру»: состояние Костомарова улучшается, но угроза ампутации пальцев существует

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается с каждым днем. Однако угроза ампутации пальцев существует. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее издание StarHit со ссылкой на источник в больнице сообщило, что Роман Костомаров находится в сознании, не говорит, но уже все осознает. Источник отметил, что спортсмену грозит ампутация пальцев.

«Состояние Романа улучшается с каждым днем. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает. Но и то, о чем написано (угроза ампутации — прим. "Ленты.ру"), существует. На данный момент никаких операций не производилось и в ближайшее время не планируется. Все борются!» — заявил собеседник «Ленты.ру».

24 января появилась информация, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать.

Об улучшении состояния Костомарова стало известно 19 января. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Позже отец спортсмена сообщил о переводе Романа в больницу в Коммунарке.