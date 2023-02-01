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11:18, 1 февраля 2023Спорт

Раскрыты подробности о состоянии Костомарова на фоне риска ампутации пальцев

«Лента.ру»: состояние Костомарова улучшается, но угроза ампутации пальцев существует

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается с каждым днем. Однако угроза ампутации пальцев существует. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее издание StarHit со ссылкой на источник в больнице сообщило, что Роман Костомаров находится в сознании, не говорит, но уже все осознает. Источник отметил, что спортсмену грозит ампутация пальцев.

«Состояние Романа улучшается с каждым днем. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает. Но и то, о чем написано (угроза ампутации — прим. "Ленты.ру"), существует. На данный момент никаких операций не производилось и в ближайшее время не планируется. Все борются!» — заявил собеседник «Ленты.ру».

24 января появилась информация, что Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать.

Об улучшении состояния Костомарова стало известно 19 января. Отмечалось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО).

Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Позже отец спортсмена сообщил о переводе Романа в больницу в Коммунарке.

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Алена Шевченко
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