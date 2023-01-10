Отец Костомарова прокомментировал госпитализацию сына

Отец фигуриста Романа Костомарова Сергей назвал кошмаром госпитализацию сына

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, прокомментировал госпитализацию сына. Его слова приводит телеканал «360».

Костомаров-старший назвал ситуацию кошмарной. «Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид. У нас же какие врачи? Где он мог заболеть?» — задался вопросом он, добавив, что находится на связи со снохой Оксаной Домниной.

Костомаров попал в реанимацию 10 января. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Фигуриста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и к аппарату для насыщения крови кислородом. У него диагностировали прогрессирующую пневмонию, интоксикацию организма и сепсис.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал олимпийским чемпионом в танцах на льду, дважды выигрывал чемпионат мира, трижды становился чемпионом Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев. С 2014 года он женат на Домниной.