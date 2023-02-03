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16:37, 3 февраля 2023Спорт

Стало известно о готовящейся ампутации пальцев Костомарову

Mash: фигуриста Романа Костомарова готовят к операции по ампутации пальцев ног

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к операции по ампутации пальцев ног. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как сообщает источник, из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО) у Костомарова началось отмирание тканей, гангрена распространилась на пальцы ног. Так как экс-фигурист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то остается высокий риск развития пневмонии и сепсиса.

Отмечается, операция запланирована на ближайшее время. Вместе с этим врачи продолжают бороться за сохранение пальцев рук бывшего спортсмена.

1 февраля источник «Ленты.ру» сообщил, что жизни Костомарова ничто не угрожает. При этом отмечалось, что ему могут ампутировать пальцы на руках.

Ранее сообщалось об улучшении состояния Костомарова. 24 января он пришел в сознание и начал разговаривать.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Дарья Коршунова
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