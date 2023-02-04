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11:05, 4 февраля 2023Спорт

Тарасова отреагировала на информацию о готовящейся ампутации пальцев Костомарову

Тренер Тарасова заявила, что не знает о готовящейся ампутации пальцев Роману Костомарову

Фото: Komsomolskaya Pravda / Glloballookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о готовящейся ампутации пальцев олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что общая динамика состояния 45-летнего спортсмена становится лучше, однако про ампутацию она не знает. «Я звоню каждый день в больницу. Врачи говорят, что большую часть дня он дышит сам, своими легкими», — подчеркнула она.

3 февраля Mash сообщил, что Костомарова готовят к операции по ампутации пальцев ног. Отмечалось, что из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО) у спортсмена началось отмирание тканей, гангрена распространилась на пальцы ног.

1 февраля источник «Ленты.ру» сообщил, что жизни Костомарова ничто не угрожает. При этом отмечалось, что ему могут ампутировать пальцы на руках.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Анастасия Борисова
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