Тарасова отреагировала на информацию о готовящейся ампутации пальцев Костомарову

Тренер Тарасова заявила, что не знает о готовящейся ампутации пальцев Роману Костомарову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о готовящейся ампутации пальцев олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что общая динамика состояния 45-летнего спортсмена становится лучше, однако про ампутацию она не знает. «Я звоню каждый день в больницу. Врачи говорят, что большую часть дня он дышит сам, своими легкими», — подчеркнула она.

3 февраля Mash сообщил, что Костомарова готовят к операции по ампутации пальцев ног. Отмечалось, что из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО) у спортсмена началось отмирание тканей, гангрена распространилась на пальцы ног.

1 февраля источник «Ленты.ру» сообщил, что жизни Костомарова ничто не угрожает. При этом отмечалось, что ему могут ампутировать пальцы на руках.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.