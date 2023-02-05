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12:49, 5 февраля 2023Мир

Захарова усомнилась в адекватности Борреля после заявления о военных ЕС

Мария Захарова заявила, что военные из ЕС отправлялись на Украину задолго до 2022 года
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Военные стран-членов Евросоюза были отправлены на Украину задолго до 2022 года. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля», — заявила она, отметив, что иностранный контингент уже находится на Украине в качестве инструкторов, сотрудников спецслужб и наемных военных.

Ранее Боррель высказался о возможности отправки европейских военных на Украину. По его словам, ЕС никогда не рассматривал и не рассматривает такой вариант развития событий.

Глава Росгвардии Виктор Золотов 3 февраля сообщил, что число европейских наемников в зоне проведения спецоперации увеличилось. По его словам, они хорошо подготовлены и имеют боевой опыт.

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Варвара Кошечкина
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