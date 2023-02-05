Бросившего семью ради украинки британца задержали после ссоры с возлюбленной

Бросившего семью ради украинки британца Гарнетта задержали после конфликта с возлюбленной

Британец Энтони Гарнетт, который бросил жену и дочерей ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после «бурной» ссоры с возлюбленной. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на субботу, 4 февраля, в городе Брадфорд. Предположительно, конфликт возник из-за недовольства украинки «большим количеством времени», которое Гарнетт проводил со своими двумя дочерями от бывшей жены: он играл в онлайн-видеоигру со своей шестилетней дочерью, когда между ним и Каркадым развязался конфликт.

Прибывшая на место полиция обнаружила Гарнетта в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка. Его отпустили спустя шесть часов после того, как полицейские убедились, что он «успокоился».

Как рассказали собеседники Daily Mail, ссора возникла из-за того, что Каркадым «молода и хочет детей от Тони». Однако мужчина ранее сделал вазектомию, из-за чего возникла напряженность между парой.

В декабре прошлого года сообщалось, что Гарнетт вновь сошелся со своей возлюбленной после недолгого разрыва. Для этого он поехал за ней во Львов, куда она решила вернуться в октябре, и познакомился с семьей Каркадым. После того, как пара вновь сошлась, они отправились в Йоркшир.

О том, что отец двоих детей Гарнетт бросил жену через десять дней после того, как в рамках программы по приему беженцев к ним поселили Каркадым, сообщалось в июле. Однако пара быстро распалась: британец обвинил возлюбленную в злоупотреблении алкоголем и во вмешательстве в его отношения с детьми. Помимо этого, украинка была задержана за попытку выбить дверь в его доме.