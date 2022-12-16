Бросивший семью ради украинской беженки британец поехал за возлюбленной во Львов

Бросивший семью ради украинской беженки британец Гарнетт вновь сошелся с Каркадым

Житель Великобритании Энтони Гарнетт, бросивший семью ради беженки с Украины Софии Каркадым, вновь сошелся со своей возлюбленной после недолгого разрыва. Об этом пишет Daily Mail.

По словам 30-летнего мужчины, он поехал на Украину, чтобы вернуть возлюбленную и дать ей еще один шанс после их разрыва. Он также познакомился с семьей Каркадым. «Она действительно привлекательная женщина, и с ней всегда есть о чем поговорить. Я хочу узнать ее лучше, и в этот раз мы будем двигаться медленнее», — рассказал он.

По информации издания, после разрыва и отъезда Каркадым из Великобритании бывшие возлюбленные поддерживали связь. Когда Гарнетт приехал к ней во Львов, пара вновь сошлась и отправилась в Йоркшир.

В начале октября Каркадым рассказала, что решила вернуться на родину. Она добавила, что с ней связался некий «миллионер, у которого есть дом в Лондоне», и предложил ей жилье. При этом беженка утверждала, что отказалась, потому что по-прежнему надеется восстановить отношения с Гарнеттом. Она пообещала бросить пить и попросила бывшего бойфренда дать ей еще один шанс.

О том, что отец двоих детей Гарнетт бросил жену через десять дней после того, как в рамках программы по приему беженцев к ним поселили Каркадым, сообщалось в июле. Однако пара быстро распалась: британец обвинил возлюбленную в злоупотреблении алкоголем и во вмешательстве в его отношения с детьми. Помимо этого, украинка была задержана за попытку выбить дверь в его доме.