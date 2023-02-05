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19:11, 5 февраля 2023Спорт

Глава UFC предрек рекорд боя Махачева и Волкановски

Уайт заявил, что поединок Махачева и Волкановски станет самым продаваемым боем в истории

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о предстоящем поединке российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева против австралийца Александра Волкановски. Его слова приводит Sportskeeda.

«Я считаю, что это просто чудовищный бой. Он станет самым продаваемым боем в истории. Он соберет наибольшее число покупок для просмотра», — предрек Уайт. Глава UFC отметил, что после этого падет рекорд, принадлежавший ирландцу Конору Макгрегору.

Спортсмены встретятся в ночь на 12 февраля. Бой пройдет в легком весе. Таким образом, чемпион полулегкого дивизиона Волкановски, который на данный момент возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский титул.

23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Дарья Коршунова
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