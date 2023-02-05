Тренер рассказал о проблемах со здоровьем у Емельяненко перед прощальным боем

Тренер Мичков заявил, что боец MMA Федор Емельяненко лечил спину перед боем с Бейдером

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко Александр Мичков рассказал о проблемах со здоровьем у спортсмена перед прощальным поединком с американцем Райаном Бейдером. Его слова приводит ТАСС.

«Все потому, что Федор переболел. У него больше 20 лет грыжа, на первой неделе второго сбора заклинило спину», — заявил тренер. Он подчеркнул, что Емельяненко тренировался с обезболивающими и параллельно лечил спину, из-за чего провел скомканный второй этап подготовки к бою.

Ранее 5 февраля Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец. После поражения Емельяненко огорчился тем, что не смог порадовать болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Бейдер одержал 31-ю победу при семи поражениях.