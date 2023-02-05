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21:49, 5 февраля 2023Мир

Во Франции осудили фотографию смеющегося Зеленского

Французский политик Филиппо осудил фото смеющихся Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал фотографию, на которой запечатлены президент Украины Владимира Зеленского и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Своим мнением Филиппо поделился в официальном Twitter-аккаунте.

Филиппо осудили фотографию смеющихся в Киеве Зеленского фон дер Ляйен. Он обвинил политиков в том, что они «пьяны от смеха». «Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы», — заключил Филиппо.

Ранее Филиппо призвал Францию задуматься над выходом из Евросоюза из-за конфликта на Украине. По его мнению, «Урсула фон дер Ляйен с ее военной истерией очень хорошо продвигает Frexit».

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с Зеленским.

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Марина Совина
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