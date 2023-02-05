Во Франции призвали задуматься над выходом из ЕС из-за конфликта на Украине

Политик Филиппо считает, что «тотальная ложь» Брюсселя продвигает выход Франции из ЕС

Французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что конфликт на Украине приближает возможный выход страны из ЕС из-за тотальной лжи Брюсселя. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

Филиппо призвал задуматься над тем, что украинский кризис помог разоблачить тотальную ложь слогана «Европа — это мир!».

«Евросоюз — это война! Миллионы французов теперь увидели и поняли это. Урсула фон дер Ляйен с ее военной истерией очень хорошо продвигает Frexit», — объяснил свое мнение политик.

Ранее в феврале глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, как ей пришлось укрыться в бомбоубежище Киева из-за авианалета. «Это показывает реальность ежедневной войны», — описала она свой опыт.

2 февраля Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли на Украину с официальным визитом в сопровождении группы комиссаров Евросоюза. В Киеве глава ЕК встретилась с украинским лидером.